Hadish getötet: Familie glaubt, dass Robert K. Helfer hatte

Fünf Tage ist es her, dass die siebenjährige Hadish tot in einem Müllcontainer im Gemeindebau gefunden wurde. Ihr Kopf war beinahe abgetrennt worden. Am Dienstag dann der Durchbruch der Polizei: Robert K., der 16-Jährige Nachbar des Mädchens, soll die Tat aus Wut verübt haben. Danach soll er alleine die Wohnung geputzt, die verstopfte Dusche repariert und die Leiche in den Müllcontainer gelegt haben.

Hadishs Familie glaubt nicht an diese Version, wie der Onkel des Mädchens Zavalu G. sagt: "Das Kind hat drei Liter Blut verloren, die Dusche war verstopft. Es braucht Zeit, das zu putzen und zu reparieren. Wir glauben nicht, dass er das alles alleine gemacht hat. Die Eltern haben sicher nichts mit dem Mord zu tun, aber wir glauben, dass sie Angst davor hatten, dass ihr Sohn ins Gefängnis muss und sie ihm deshalb geholfen haben, das Kind zu verstecken. Sie hatten vielleicht auch Angst vor Blutrache."

Vater des Verdächtigen gab Interview