Kampf um die Öffnung der Schanigärten

Allerdings sind in Wien mittlerweile 152 COVID-Patienten in Intensivbehandlung - im Herbst lag der Höchststand laut Anschober bei 162. Der Gesundheitsminister: "Die Infektionszahlen und auch die Belastungszahlen in den Intensivstationen sind regional extrem unterschiedlich. Daher wird es morgen maßgeschneidert sehr unterschiedliche Maßnahmen für unterschiedliche Regionen brauchen." Es dürfe zu keinem Kollaps der Intensivstationen kommen.