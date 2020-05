Hacker-Attacke auf die Wiener Linien war nur Testlauf

„Das Sicherheitsbewusstsein steigt bei den Betrieben“, weiß Prentner . „Eine einfache Firewall reicht nicht mehr aus.“ Schwachstellen gibt es dennoch. Bei den Wiener Linien allerdings hätten die sich in Grenzen gehalten. „Der Standard war von Anfang an gut. Die Personen- und Kreditkartendaten der Fahrgäste sind so sicher, wie es nach dem Stand der Technik aktuell möglich ist. Da haben wir schon ganz anderes erlebt.“ Dennoch sollen laufend Kontrollen folgen. „Wenn es an dem System dennoch zu einer Datenpanne kommen sollte, übernehmen wir die Haftung“, erklärt der Profi-Hacker.