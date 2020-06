Gutachten entlastet Polizisten nicht

Dabei zitiert die Anwältin aber nur aus dem ersten Teil des Gutachten des Schießsachverständigen Ingo Wieser. In dieser Phase hatte die Frau sieben Treffer abbekommen. Wobei bereits hier aus dem Gutachten eine Unschärfe herauszulesen ist: "Bei drei Treffern befand sich die Frau in stark nach vorne gebeugter Haltung."Mit dieser Formulierung arbeitet der Gutachter Unterschiede zu den Aussagen der Polizisten heraus, wonach die Frau aufrecht in drohender Haltung auf sie zugestürmt sei.

Die Staatsanwaltschaft, die über eine Anklage (zumindest) wegen Notwehrüberschreitung zu befinden hat, interessiert sich aber hauptsächlich für die letzten zwei Schüsse. Laut Gutachten lag Kerstin A. "rücklings" mit abgewinkelten Beinen im Vorraum. Und in dieser Situation trafen sie die letzten beiden Projektile – eines am linken Unterschenkel und eines am rechten Knie. Abgeleitet von den Schusskanälen muss der Beamte ein bis zwei Meter vor ihr gestanden sein.