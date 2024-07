Mit Gürteln geschlagen: Streit zwischen drei Männern eskaliert

Ein Familienvater sah rot - am Ende gab es drei Verletzte. Was war geschehen? Am Montagnachmittag in Floridsdorf am Spitz wollten ein 17-Jähriger und ein 19-Jähriger an ihm und einer Gruppe Menschen vorbeigehen und schoben dafür sein Kind zur Seite.

Daraufhin fing der 26-jährige Familienvater an, die beiden jungen Männer zu beschimpfen und zu schlagen. Es eskalierte weiter: Die Männer attackierten sich gegenseitig mit ihren Gürteln und einer der jüngeren soll den Vater sogar mit Pflastersteinen beworfen und ihn mit dem Tod bedroht haben.