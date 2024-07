Vierfacher Familienvater hielt Frau Messer an den Hals

"Ich werde dich umbringen", schrie der Syrer seine Gattin an. Dann holte sich der Familienvater ein Küchenmesser und hielt es seiner Frau an den Hals. Mit der Messerspitze soll er sie zudem leicht in den Bauch gestochen haben.

Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung

Dieser Vorfall datiert vom 25. Februar 2024, nur ein paar Tage darauf, soll es wieder zu einem Übergriff gekommen sein. Obwohl die Frau keinen Sex mit ihrem Mann haben wollte, soll er sie zum Beischlaf gezwungen haben. Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung nennt das die Justiz.