Grund unklar: 15-Jähriger in Wien von Mann in Bauch gestochen

Ein 15-Jähriger ist Samstagnacht von einem bisher unbekannten Mann in Wien geschlagen und danach mit einem spitzen Gegenstand am Bauch verletzt worden.

Bei der Tatwaffe dürfte es sich laut Polizeiangaben vom Sonntag um ein Messer gehandelt haben. Weshalb es zu dem Zwischenfall kam, ist noch unklar. Das Opfer war mit einem 17-jährigen Freund in einem Park in der Nähe der Mariahilfer Straße in Rudolfsheim-Fünfhaus unterwegs.