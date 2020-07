Bürgeraufstand im Wiener Prater

Die Kurt-Ostbahn-Konzerte im vergangenen August oder eintägige Veranstaltungen, wie das Fest am 1. Mai, stören die Bürgerinitiative "Kaiserwiese für Alle!" nicht. Mehrwöchige oder gar -monatige Events – sprich: die "Wiener Wiesn" und zuletzt das Gourmet-Spektakel Palazzo – sind der Handvoll Prater-Anrainer dagegen ein Dorn im Auge. Solche Großevents würden die Kaiserwiese – das 6000 große Gelände vor dem Riesenrad – in ihrer Existenz bedrohen, meinen die Kritiker. Um das Areal am Prater-Eingang ganzjährig als allgemein zugängliches Naherholungsgebiet zu erhalten, sammelte man bis dato rund 2500 Protestunterschriften. (Eine entsprechende Petition an den Gemeinderat unterzeichneten online bis dato 69 Personen.)

Zurzeit wird das Palazzo-Spiegelzelt auf der Kaiserwiese abgebaut. Um eine Wiese handelt es sich allerdings nur mehr theoretisch. Denn statt Gras prägen Gatsch, Erdhaufen und ein Drahtzaun die derzeitige Optik. Ein Unding in den Augen der Bürgerinitiative, so verkomme die Kaiserwiese zu "einem meterhoch eingezäunten Niemandsland". Bis auf wenige Wochen im Jahr wäre die Wiese nicht mehr öffentlich nutzbar.

Das Gerücht, wonach nun ein "Schotterrasen" auf dem Gelände geplant sei, erzürnt die Gruppe umso mehr. "Das ist die Vorstufe zum Zubetonieren", meint etwa Landschaftsplanerin Nikole Raker.

Gleichgesinnte lädt die Bürgerinitiative nun ein, persönliche Erinnerungsfotos der Kaiserwiese an kaiserwiesefueralle@gmail.com zu schicken oder in der Facebook-Gruppe "Kaiserwiese Für Alle!" zu posten.