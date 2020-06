Grünes Licht für Blick auf Gräber

Yves Risacher ist empört. Seit mehreren Monaten kämpft der Währinger gegen das geplante Wohnbau-Projekt auf dem Areal des Neustifter Friedhofs. Geht es nach der Stadt Wien, soll die ehemalige Friedhofsgärtnerei einem gefördertem Wohnbau weichen. Nun wird die Realisierung des Vorhabens immer realistischer.

Am Donnerstag wurde das Grundstück im Bauausschuss behandelt. Das Ergebnis: SPÖ und Grüne stimmten mit knapper Mehrheit für den Umwidmungsentwurf des Areals in ein Wohngebiet mit Bauklasse zwei. Auf so einer Widmung können bis zu neun Meter hohe Häuser gebaut werden. Inklusive Ausbaumöglichkeit von zusätzlichen viereinhalb Metern.