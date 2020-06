Grünes Licht für Bereitschaftspolizei

Ab 1. Oktober soll eine neue " Bereitschaftspolizei" Wien sicherer machen. In der ersten Ausbaustufe soll die Sonder­einheit 110 Beamte umfassen und Schwerpunktaktionen durchführen.

General Karl Mahrer, der operative Chef der Wiener Polizei, verweist auf gute Erfahrungen in Deutschland. Ein paar Beispiele aus den vergangenen Tagen: Auf einer Autobahnstation begannen Fußballfans zu randalieren. Binnen kurzer Zeit hatten die Autobahnpolizisten Unterstützung von 40 Kollegen der Bereitschaftspolizei. In Ispringen konnte eine vermisste Pensionistin nur mithilfe der Bereitschaftspolizei gefunden werden. Sie lag bereits dehydriert auf einem Bahndamm. Und in Bamberg-Land gelang es mit tatkräftiger Unterstützung durch Beamte der Bereitschaftspolizei aus Nürnberg, eine Serie von Alkoholdieb­stählen zu beenden.