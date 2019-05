Grüner Klubchef Ellensohn wegen übler Nachrede verurteilt

„Das ist ein massiver Fall von übler Nachrede“, sagt Götschobers Anwalt Niki Haas. „Man hat mit politischem Kalkül in Kauf genommen, eine Existenz zu ruinieren.“ Sein Mandant würde am Beginn seines Berufslebens „tot geschrieben“, führt Haas aus.

Anwältin Maria Windhager, sie vertrat die Grünen, wies auf die weite Verbreitung des Nazi-Codes 8818 hin. Götschober sei „politisch einschlägig tätig“. Neben seiner Funktion in der schlagenden Studentenverbindung ist er auch Bezirksrat für die FPÖ in Wien-Leopoldstadt. Zudem habe er laut Windhager Kontakt in rechtsextreme Kreise. „Deshalb muss man im politischen Diskurs die Frage stellen dürfen, wie es das geben kann“, meint Windhager. Schließlich dürfe diese Zahlenkombination auch bei Autokennzeichen nicht mehr vergeben werden.

Durchwahl bleibt

Die Durchwahl hat Ministeriums-Mitarbeiter Götschober übrigens noch immer. "Das werden wir auch nicht ändern", sagt der stellvertretende Kabinettchef und Pressesprecher Volker Höferl. "Die Telefonnummer hatten vor ihm auch schon andere Pressesprecher."

Unter Doris Bures ( SPÖ) sei die Telefonanlage erneuert worden. Nach welchem Schema die Durchwahlen vergeben wurden, sei nicht bekannt.