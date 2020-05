Grüne Verkehrspolitik färbt in Währing auf die ÖVP ab

Ein schwarzer Bezirksvorsteher entdeckt sein grünes Herz. Geht es nach Karl Homole, soll die wichtigste Straße des 18. Bezirks verkehrsberuhigt werden.

Derzeit kennen die Währinger ihre Hauptstraße vor allem als Staufalle. Hauptverantwortlich dafür ist der enge Abstand zwischen der Straßenbahn und den Parkplätzen. Immer wieder halten schlecht geparkte Fahrzeuge die Straßenbahn und den folgenden Verkehr auf.

Homole will daher die Währinger Straße stadteinwärts zur Einbahn umbauen, stadtauswärts soll der Verkehr über die Gentzgasse geführt werden (siehe Grafik).

"Dadurch gewinnen wir eine ganze Spur, wodurch Gehsteige verbreitert und ein eigener Radfahrstreifen errichtet werden könnten", sagt Homole. Zusätzlich will der Bezirkschef mehrere Parkplätze opfern, um zwischen den parkenden Autos Grünzonen einrichten zu können.

Billig wäre das Vorhaben nicht. So müssten in der Währinger Straße die Gleise verlegt werden, in der Gentzgasse bräuchte man eine komplett neue Gleisanlage. "15 Millionen Euro würde der Umbau kosten", schätzt VP-Chef Manfred Juraczka, der das Projekt am Montag gemeinsam mit Homole vorstellte: "Der Bezirk allein kann das nicht stemmen. Wir hoffen auf die Unterstützung der Stadt."