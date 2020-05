Grüne Ottakring: Blumen statt Parkplätze

Doch Kovacs will sich nicht auf die Koppstraße beschränken, sondern in ganz Otta­kring Parkplätze auflassen und stattdessen Blumen­beete, Stadtmöbel oder Spielplätze bauen. Bis zu 15 Prozent, also 3300 der 22.000 Parkplätze, kann sich Kovacs vorstellen umzubauen. „Natürlich je nach den Platzverhältnissen.“ Jetzt, da Parkplätze frei werden, müsse man die Chance nützen, sagt Kovacs, „sonst ist wieder alles zugeparkt.“ Er vergleicht es mit dem Umzug in eine große Wohnung: „Anfangs freut man sich über den Platz, doch bald ist wieder alles vollgeräumt.“



Eine Studie im Auftrag der Stadt bestätigt, dass derzeit viele Parkplätze in Otta­kring frei sind. So war die Auslastung in der Koppstraße vor Einführung des Pickerls bei 104 Prozent, nun ist sie bei 47 Prozent tagsüber und 67 Prozent am Abend. Bezirkschef Franz Prokop ( SPÖ) hält dennoch wenig von den Plänen. „Der Rückbau ist derzeit kein Thema. Wir konzentrieren uns auf den Umbau der Ottakringer Straße“, sagt Prokop knapp. Unterstützung bekommt Kovacs vom grünen Verkehrs­sprecher Rüdiger Maresch. Er bestätigt Überlegungen, den frei gewordenen Raum neu zu nutzen. „Den Raum sollte man nicht

vergeuden“, sagt Maresch, man sei aber erst in der Ideenfindungsphase.„Das ist eine erneute Provokation der Grünen gegen die Autofahrer“, wettert ÖVP-Verkehrssprecher Roman Stiftner. „Zuerst lässt man die Menschen fürs Park­pickerl zahlen und dafür will man ihnen dann die Park­plätze wegnehmen.“