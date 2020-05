Grüne für Ende der Bettelverbote

Martina S. ist gescheitert. Zumindest vorerst. Seit knapp fünf Jahren bettelt die Frau auf Wiens Straßen und seit knapp einem Jahr kämpft sie gegen die scharfen Wiener Bettelbestimmungen an. Martina S. zog mit Unterstützung der Wiener Grünen sogar vor das Höchstgericht. Vergebens.

Wie berichtet wird das Wiener Bettelverbot nicht aufgehoben. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat die Beschwerde der Frau zurückgewiesen. Sie sei nicht zulässig, weil in Wien nicht Betteln generell, sondern nur bestimmte Formen – wie gewerbsmäßiges oder aggressives Betteln – verboten sei.

„Alles an den Haaren herbeigezogen“, sagte S. als sie der KURIER vergangenes Jahr besucht hat. Sieben Mal wurde die Wienerin damals angezeigt, weil sie angeblich Leute angepöbelt hätte oder weil sie Bettelei gewerbsmäßig betreibe. Das Geld, das sie für die Strafen aufwenden musste, überstieg die Einnahmen durch das Betteln um ein Vielfaches. So war es damals. So ist es heute.

„Seit das Urteil vor kurzem bekannt wurde, hat Martina S. bereits weitere Strafbescheide erhalten“, sagt Birgit Hebein von den Wiener Grünen. „Die gesetzlichen Bestimmungen bekämpfen Arme, aber nicht die Armut selbst.“

Gemeinsam mit Mitgliedern der Bettellobby Wien, Vertretern von Straßenzeitungen und mit SOS Mitmensch macht sich Hebein nun weiter für eine Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen stark – trotz höchstrichterlichem Urteil. Auf einer Pressekonferenz am Donnerstag wurde sodann ein Knigge für Menschen, die Bettlern Almosen spenden wollen (www.bettellobbywien.wordpress.com) verteilt.