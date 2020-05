Großeinsatz mit Hubschrauber nach Bankraub

Riesenaufregung gab es Donnerstagabend für die Kunden eines voll besetzten Interspar-Supermarktes in Wien-Meidling: Wegen einer Fahndung nach einem bewaffneten Bankräuber sperrte die Polizei den Komplex. Die Menschen konnten zwei Stunden lang nicht das Gebäude verlassen.

Der Polizeieinsatz begann um 17.15 Uhr bei einer Bankfiliale in Rudolfsheim-Fünfhaus, die von einem Bewaffneten beraubt wurde. Der Mann bedrohte eine Angestellte und bediente sich dann selbst aus der geöffneten Kasse. Zu Fuß flüchtete der Räuber laut Polizeisprecherin Barbara Riehs bis nach Meidling, wo ihn offenbar Anrainer in einen Wohnhauskomplex an der Arndtstraße auf Höhe Grieshofgasse laufen sahen. „Eine Person wurde in der Anlage festgenommen“, sagte Riehs der APA. „Es handelt sich nicht um den Haupttäter, dieser ist flüchtig.“ Bei dem Festgenommenen sei „ein Teil der Beute“ gefunden worden – über den Betrag wurde nichts bekannt gegeben. Auch zur Identität des Verhafteten gab es seitens der Polizei vorerst keine Informationen. Sein Pkw hat jedenfalls eine Wiener Zulassungsnummer.