Zwischen Fingerhut und Grußhand: Das größte Bezirksmuseum Wiens

Für einen Besuch im Bezirksmuseum Penzing sollte man viel Zeit einplanen. „Bei einer Ausstellung war einmal ein Herr, der ist über den ersten Raum nicht hinausgekommen“, erzählt Ina Gehbauer. Er wird noch oft wiederkommen müssen. Schließlich ist das Museum mit 800 m2 Fläche und 25 Räumen das größte Bezirksmuseum der Stadt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Anya Antonius Ina Gehbauer mit Johanna Dohnals Porträt im neu geschaffenen Frauenzimmer.

Dieses leitet Gehbauer nun seit ziemlich genau einem Jahr. 2020 ging die Volksschullehrerin und Psychologin in Pension – um gleich ein Studium am Postgraduate Center der Universität Wien zu beginnen. Als Besucherin kam sie ins Bezirksmuseum Penzing und bot gleich ihre Mitarbeit an. „Und als dann die Stelle der Leitung freigeworden ist, habe ich mir gedacht, warum nicht ich? Ja, und dann bin ich es geworden.“ Ein Jahr voller Veränderung, Freude und Arbeit liegt hinter Gehbauer und dem Museum. Zahlreiche Veranstaltungen wurden organisiert, fünf neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kamen dazu. „Darunter auch zwei Junge – das freut mich riesig. Die Objekte sind alt, wir sind alt, da gehört ein bisschen frischer Wind hinein“, sagt sie. Den bringt auch Gehbauer mit – derzeit laufen im Museum drei Sonderausstellungen parallel. Grußhand und Greißlerei Eine ihrer großen Aufgaben im Museum ist das behutsame Ausdünnen der Sammlung. „Es war teilweise einfach zu vollgestopft, die Exponate konnten nicht wirken“, sagt sie beim Rundgang durch die Museumsräume. „Es geht mir immer noch so, dass ich ein Bild anschaue, das mir bis dahin noch nie aufgefallen ist.“ Auch diese Dinge brauchen eben Luft und Platz zum Atmen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Anya Antonius Die einzige Fingerhutfabrik Österreichs stand in Penzing

Zu entdecken gibt es dennoch mehr als genug. Allein in der vollständig eingerichteten Greißlerei könnte man Stunden verbringen. Die ist zwar eigentlich nicht aus Penzing, sondern wurde vor Jahrzehnten nach der Pensionierung seiner Betreiberin im Waldviertel abgebaut. Zu den Höhepunkten des Museums zählt sie dennoch. Die alten Regale sind bis unter die Decke vollgeräumt mit alten Dosen, Schächtelchen und Haushaltsgegenständen vergangener Tage. „Manchmal setze ich mich einfach hier herein und schaue mir die Dinge an“, sagt Gehbauer.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Anya Antonius Die Grußhand

Natürlich ist auch die eine oder andere Kuriosität ausgestellt. So wie die Grußhand, die an einer Wand von einem Haken hängt. Sie stammt aus einer Zeit, als die einzelnen Bezirksteile noch eigenständige Dörfer waren. „Wenn zu einer Sitzung mit allen Bezirksräten dann einer zu spät gekommen ist, konnte er einfach die Grußhand schütteln, statt die Runde zu machen und jedem einzeln die Hand zu geben.“ Im Frauenzimmer Ina Gehbauer liebt Penzing und den ländlichen Charakter, den es sich in manchen Grätzeln erhalten hat. „Einmal hat jemand geschrieben, Penzing sei langweilig. Da habe ich richtig gemerkt, dass ich einen Zorn bekomme. Das stimmt nämlich überhaupt nicht. Bei uns hat sich immer etwas getan“, sagt sie.

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