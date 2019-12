Grinzinger Ortskern steht unter Denkmalschutz

Neben dem Ortskern von Grinzing wurden in Wien heuer noch sechs andere Objekte unter Denkmalschutz gestellt: Und zwar die Börse für landwirtschaftliche Produkte in der Taborstraße (die auch das Odeon-Theater beheimatet), ein Teil der Höhenstraße, das einstige Wiener Frauenheim in der Bischoffgasse, das Haus zur Freundschaft Christi in der Strozzigasse sowie das Gewerbehaus am Rudolf-Sallinger-Platz.

Besonders wichtig sei dem Bundesdenkmalamt zudem die ehemalige Synagoge samt Talmudschule in der Malzgasse gewesen, erklärt Mahringer.