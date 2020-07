Gratis-Greissler: Nachfrage nach gratis Lebensmittel steigt

Mehrmals pro Woche fahren Mitarbeiter oder Ehrenamtliche zu Händlern und holen die Lebensmittel ab. Oft könne man das Obst und Gemüse noch einwandfrei im Supermarkt verkaufen, es gäbe nur zu viel und die ganze Ware könne nicht verkauft werden, berichtet der Projektleiter beim Verein MUT.

Essen hilft an drei Stellen

Einer der Kooperationspartner ist die Hofer-Filiale nebenan. "Oft rufen die Mitarbeiter auch schon untertags an, weil sie zu viel Ware haben“, sagt Maier. Dort können sie die Ware mit einem Einkaufswagen sogar direkt abholen. Weitere Lebensmittel bekommt der Verein von Unternehmen wie Manner, der Zuckerbäckerei Jomo, der Molkerei NÖM, der Wiener Tafel, LGV-Gemüse und Dr. Falafel. "Seit zwei Jahren werden auch Kooperationen mit großen Firmen mehr", berichtet Lobensommer.

Nachdem die Lebensmittel bei den Händlern abgeholt wurden, werden sie aussortiert. Die noch genießbare Ware wird dann an drei verschiedene Stellen weitergegeben: Einerseits an den Gratis-Greißler, andererseits an Bewohner des Eltern-Kind-Zentrums des Vereins im 12. Bezirk oder an diverse Tagesstätten für Obdachlose. Etwa 60 Prozent der geretteten Lebensmittel werden an Tagesstätten geliefert.