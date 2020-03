Kleidung, Essen und menschliche Nähe für obdachlose Menschen

Eine Gruppe von Männern isst gerade Suppe vom Canisibus am Wiener Hauptbahnhof. Als sich ein zweiter Kleinbus unter der Bahnunterführung einparkt, schauen sie verwundert und trauen sich anfangs nicht heran. Anna und Aleksa, zwei Mitarbeiterinnen vom Verein MUT ( Mensch Umwelt Tier), steigen aus dem bis oben vollgeräumten Bus und beginnen einige Kisten auszuladen.

Jeden Mittwoch fährt der Verein MUT bis zu vier Stationen in Wien an und verteilt Sachspenden an obdach- oder wohnungslose Menschen. Kleidung, Schuhe, Hygiene-Taschen und ein paar Süßigkeiten haben die beiden Mitarbeiterinnen dieses Mal dabei. Nach einer Weile trauen sich die ersten Männer zum Bus. Einer hält noch eine Schüssel Suppe in den Händen. Jeden Abend bringt der Canisibus der Caritas Suppe zu bedürftigen Menschen in Wien, jeden Mittwoch schließt sich der Verein MUT an, damit sich die Menschen nach einer Mahlzeit mit dem Wichtigsten versorgen können. „Wie eine Art Flohmarkt“, sagt Anna.