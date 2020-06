"Goldenes Quartier" lockt immer mehr Touristen – und Wiener

Behutsam nimmt Herr Wiesinger einen Anzug vom Haken. 22 Arbeitsstunden und 7000 Handstiche stecken in dem Werk. Stolz erzählt der Filialleiter von Brioni, dass jeder Anzug Handarbeit sei. Kostenpunkt: 5000 bis 45.000 Euro. Solche Dimensionen sind in den luxuriösen Boutiquen, die im „Goldenen Quartier“ in der Wiener City ein neues Zuhause gefunden haben, keine Seltenheit.

Der Studentin Tatjana gefällt der neue Shoppingkomplex. Mit Freundin Natalia kommt die gebürtige Russin oft zum Shoppen in den ersten Bezirk. Bis vor Kurzem fand sie Wien für Einkäufe etwas langweilig. „Aber die Stadt holt langsam auf.“

Genau diesen Image-Wechsel wollte die Signa-Holding mit dem Bau des Quartiers erreichen. Eine halbe Milliarde Euro wurde in den Umbau der beiden Gebäude an den Tuchlauben und Am Hof gesteckt. Nun finden Luxuslabels wie Miu Miu oder Mulberry in Wien Platz, die bis dato keinen eigenen Store in Österreich hatten. Die neue Luxusschiene lockt allerdings nicht nur Wiener sondern vermehrt Touristen an, speziell aus dem Osten.