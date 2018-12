Gold, das unter den Hammer kommt

Philipp Hofmann gibt die Hoffnung nicht auf, dass die Branche in der nächsten Zeit wieder mehr Wertschätzung erfahren könnte. Denn: Vor wenigen Wochen ist das Handwerk in das Verzeichnis des immateriellen Welterbes der UNESCO aufgenommen worden.

„Vielleicht schaffen wir es damit, das Blattgold den Menschen wieder in Erinnerung zu rufen“, meint er. Sein Appell gilt vor allem den Innenarchitekten. „Auch moderne Möbel können vergoldet sein. Es muss nicht alles so aussehen wie in Schönbrunn.“ Er lacht.

Es gibt noch eine weitere Branche, auf die er setzt: die Gastronomie. Goldflocken, die während des Arbeitsprozesses entstehen, verarbeitet Hofmann zu essbarem Gold, das in der Haute Cuisine, in der Confiserie oder auch in der Patisserie verwendet wird, um Nachspeisen oder Getränke zu verzieren. Wer sich das eigene Glas Sekt aufpeppen möchte: Gläser mit Goldflocken können im Betrieb erstanden werden.

Info: Alois Wamprechtsamer GmbH, 14., Kendlerstraße 14,

