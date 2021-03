Gleiserneuerung der Straßenbahnlinie 49: Neubaugürtel gesperrt

Gürtelsperre dank Bau

Die Durchführung der Arbeiten erfolgt in drei Bauphasen, wobei grundsätzlich die Arbeiten bei Tag und Nacht ausgeführt werden.

Bauphase 1 vom 17. März 2021, 20:00 Uhr bis 26. März 2021, 20:00 Uhr: Der Bereich Urban-Loritz-Platz wird für den Fahrzeugverkehr zwischen dem Neubaugürtel und der Kenyongasse gesperrt.

Die Umleitungen für den Verkehr in der Westbahnstraße erfolgt für die Fahrtrichtung stadteinwärts über den Lerchenfelder Gürtel - Burggasse und Schottenfeldgasse zurück zur Westbahnstraße, für die Fahrtrichtung stadtauswärts über die Kaiserstraße - Neustiftgasse und den äußeren Lerchenfelder Gürtel.

Bauphase 2 vom 26. März 22:00 Uhr bis 31. März 2021, 05:00 Uhr: Sperre des Neubaugürtels im Bereich des Urban-Loritz-Platzes (vom südlichen bis zum nördlichen Bereich des Urban-Loritz-Platzes). Die Umleitung wird über die Kenyongasse, Wimbergergasse und Urban-Loritz-Platz Nr. 4 bis Nr. 3 eingerichtet. Bauphase vom 31. März 2021, 05:00 Uhr bis zum 5. Juli 2021, 05:00 Uhr: Die Verkehrsmaßnahmen und -einschränkungen sind ident mit der Bauphase 1, wobei zusätzlich das Plateau Westbahnstraße / Urban-Loritz-Platz für den Fahrzeugverkehr gesperrt ist.

Umleitungen für Nachtbuslinien N49 und N8

Für die Nachtbuslinie N49 kommt es während der gesamten Bauzeit zwischen Dienstag, 17. März und Freitag, 4. Juli zu Umleitungen in beiden Fahrtrichtung. In Fahrtrichtung Ring fährt die Linie N49 ab dem Mariahilfer Gürtel über die Mariahilfer Straße, Kaiserstraße und Westbahnstraße weiter auf die Stammstrecke. In Fahrtrichtung Hütteldorf, Bujattigasse fährt sie von der Westbahnstraße über die Kaiserstraße, Stollgasse zum Westbahnhof und weiter auf ihre Stammstrecke.

Achtung: Zwischen Freitag, 26. März um 20 Uhr und Mittwoch, 31. März um 5 Uhr ändert sich die Umleitung für die Line N49 in Fahrtrichtung Hütteldorf. An diesen Tagen fährt die Nachtbuslinie ab der Westbahnstraße über die Kaiserstraße, Stollgasse zum Westbahnhof und über den Neubaugürtel auf die Felberstraße, Schweglerstraße und ab der Märzstraße dann wieder zur Stammstrecke zurück. Danach gilt für die restliche Bauzeit wieder die oben angeführte Umleitung.

Zur selben Zeit kommt es in Fahrtrichtung Handelskai auch für die Nachtbuslinie N8 zu einer kleinen Umleitung. Die Haltestelle Urban-Loritz-Platz wird in dieser Zeit aufgelassen und stattdessen eine Ersatzhaltestelle am Neubaugürtel 38 errichtet. Hier der Detailplan