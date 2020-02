Gleichenfeier in der Wiener ÖVP

Etwa 1.000 Gäste kamen laut ÖVP am Samstag zum Landesparteitag der Stadt-Türkisen in das Veranstaltungszentrum Metastadt in den 22. Bezirk. Der Ort war nicht zufällig gewählt. Für die ÖVP gibt es in „ Transdanubien“, wie sie sagt, viele Stimmen zu holen. Landesparteiobmann und Finanzminister Gernot Blümel stellte sich am Samstag seiner ersten Wiederwahl.