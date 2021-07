Gleich zwei Railjets verfuhren sich

Die Fachleute gingen davon aus, dass es eine Verkettung von Fehlern gewesen sein dürfte, an der mehrere Personen beteiligt gewesen sein dürften. Konsequenzen gibt es keine, die ÖBB stufen den Vorfall als "nicht sicherheitsrelevant" ein. Dass so ein Vorfall zuvor schon einmal passiert wäre, sei nicht bekannt, könne aber bei "so vielen Zugsfahrten vorkommen".