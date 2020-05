Giftköder-Alarm in der Hundezone

„Warum macht jemand so etwas? Hunde sind doch die besten Freunde des Menschen“, sagt Karin Prutky fassungslos. Sie hat selbst einen Pekinesen. Doch in die Hundezone lässt sie ihn nicht mehr. „Gerade hier in der Zone passiert so etwas, wo die Hunde doch niemanden stören.“

Auch Pensionist Peter Ebner, der mit dem zweijährigen Sammy im Park ist, ist empört. Der große Hund braucht Auslauf und Beschäftigung – aber nicht mehr in der Hundezone. „Wir spielen jetzt auf der Wiese.“ Das ist zwar verboten – und wird von der Polizei auch bestraft. Aber: Der Berner Sennenhund/Schäfer-Mischling soll auf keinen Fall einem Köder zum Opfer fallen. „Und wir fahren auch anderswo hin“, erklärt der Hundebesitzer. „Jetzt speziell beim Schnee sieht man mögliche Köder noch schlechter. Und hier kommen ja auch Familien mit kleinen Kindern und ihren Hunden her. Das ist eine echte Gefahr“, sagt Prutky.