Gewaltschutz-Projekt: Nachbarn können Leben retten

Im Reumannhof, dem imposanten Gemeindebau am Margaretengürtel im fünften Bezirk, findet nun erstmals ein Ableger des in Hamburg gegründeten Projekts „StoP – Stadtteil ohne Partnergewalt“ statt. Ziel des Projekts ist es, Nachbarschaften zu stärken, um Gewalt an Frauen und Kindern zu verhindern. „Schon ein Klingeln an der Tür kann Leben retten“, sagt Rösslhumer. „Wir wissen, dass Nachbarn etwas tun wollen, aber sie wissen oft nicht wie“, sagt die Expertin.

Dabei könne Zivilcourage bei häuslicher Gewalt gelernt werden: Etwa, in dem man den Fernseher nicht lauter stellt, wenn man die Nachbarn streiten hört, sondern genau hinhört. Oder an der Tür der Nachbarn klingelt und fragt, ob man sich zum Beispiel ein Handy-Ladekabel ausborgen kann, wenn man das Gefühl hat, dass es dort eine lautstarke Auseinandersetzung gibt. „Was wir mit dem Projekt nicht schaffen wollen, ist eine Bürgerwehr“, sagt Rösslhumer.

Das Projekt startet nicht zufällig in Margareten. Seit 30 Jahren haben die Autonomen Frauenhäuser dort ihren Sitz, sind also gut vernetzt mit den Playern im Bezirk, der der dichtest besiedelte in ganz Wien ist: „Wir können lang über höhere Strafen für Täter diskutieren“, sagt Bezirkschefin Susanne Schaefer-Wiery. „Nur: Dann ist eh schon alles passiert.“ Deshalb sei es „unheimlich wichtig“, dieses Präventions-Projekt umzusetzen.