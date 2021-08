Gewalt gegen Frauen - zwei Männer festgenommen

Die Wiener Polizei hat am Freitag zwei Mal wegen Gewaltdelikten gegen Frauen ausrücken müssen. In Döbling soll ein 35-Jähriger seine Ehefrau geschlagen haben. In Margareten bedrohte ein 61-Jähriger vor den Beamten seine Frau mit dem Umbringen. Beide Männer wurden festgenommen, in beiden Fällen wurden Betretungs- und Annäherungsverbote ausgesprochen, berichtete die Polizei am Samstag. Die Exekutive verwies in diesem Zusammenhang auf Hilfsangebote.

Der 35-jährige Syrer soll in der Grottenbachstraße in Döbling seine Frau attackiert haben. Außerdem soll er die 29-Jährige genötigt haben, einen Verzicht auf das Sorgerecht der drei gemeinsamen Kinder zu unterschrieben. Der 35-Jährige wurde von alarmierten Polizisten festgenommen. Es besteht der Verdacht der fortgesetzten Gewaltausübung, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst der APA.