Hacker: "Wird in Wien keine flächendeckenden schärferen Maßnahmen mehr brauchen"

Dass in Wien in der nächsten Zeit starke Beschränkungen wegen Corona nötig sind, bezweifelt Gesundheitsstadtrat Peter Hacker: "Wir werden keine flächendeckenden schärferen Maßnahmen mehr brauchen. Was wir brauchen, ist ein genaueres Hinschauen", sagte er am Donnerstag im Interview mit ORF Wien heute. Daher werde in der Hauptstadt jetzt viel getestet - vor allem in Pflegeheimen. Und es würden derzeit nur wenig überraschende Fälle auftreten. Nur in jenen Bereichen, die man ohnehin am Radar habe.