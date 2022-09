Gestohlene Kunstwerke in Wohnung einer Bekannten des Opfers gefunden

Beamte des Landeskriminalamts Wien-Außenstelle Nord konnten am Dienstag zwei gestohlene Kunstwerke in Wien sicherstellen. Bereits vor zwei Wochen wurde durch den Erwachsenenvertreter eines 83- jährigen Wieners Anzeige erstattet, weil zwei Kunstwerke aus seinem Haus in Wien-Floridsdorf verschwunden sein sollen.

Da eine Bekannte des Opfers nach mehreren Einvernahmen tatverdächtig war, wurden sofort Ermittlungen in diese Richtung eingeleitet. Im Zuge einer Hausdurchsuchung an der Wohnadresse der 61-jährigen Österreicherin konnten die gestohlenen Gemälde sichergestellt und an den rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Die weitere Einvernahme der tatverdächtigen Frau ist noch ausständig.

