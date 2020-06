Geschäftsführer prasst mit Steuergeld

Doch nicht nur bei Gericht wird vom KWJ Steuergeld verbrannt. Der Stadtrechnungshof kritisierte das KWJ bei einer Prüfung Ende 2014 ungewöhnlich scharf. So war es für die Prüfer nicht nachvollziehbar warum Podkowicz im KWJ weit höhere Gagen zahlt, als für Beamte vorgesehen. Auch überhöhte Abfertigungen wurden gezahlt. Auf Kritik reagierte Podkowicz uneinsichtig; von seinem "rotzfrechen" Auftritt im Stadtrechnungshof-Ausschuss im Oktober reden Beamte im Rathaus noch heute.

"Wie lange will man sich diese Unverschämtheiten noch gefallen lassen?", fragt Leeb. "Da wedelt ja der Schwanz mit dem Hund."

Im Büro Oxonitsch will man dazu keine Stellungnahme abgeben, ein Sprecher verweist auf Podkowicz selbst. Dieser war am Dienstag für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Unterdessen wird am Donnerstag erneut eine 800.000-Euro-Subvention für das KWJ beschlossen.