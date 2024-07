16-Jährigen niedergestochen: " In Krimis ist das Mordversuch"

Ein 21-jähriger Syrer hat am Montag einem Schöffensenat am Landesgericht zu erklären versucht, weshalb er einem 16 Jahre alten Burschen nach einem AMS-Kurs in einem Bildungszentrum in Wien-Favoriten mit einem Klappmesser in den Kopf gestochen und Schnittwunden am Hals und am Oberkörper beigebracht hatte.