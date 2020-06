Gericht: Schaulustige sind noch keine Täter

Staatsanwaltschaft und Haftrichter müssten über die süffisanten Belehrungen durch einen Senatsvorsitzenden des Oberlandesgerichts Wien ( OLG) beschämt sein. Sie gipfeln in dem Satz: "Bloß außenstehende Schaulustige" bei der Zusammenrottung einer Menschenmenge – wie etwa einer Demonstration – können auf keinen Fall als Täter angesehen werden.

Es geht um den Straftatbestand des Landfriedensbruches, der Staatsanwälten ermöglicht, auch Mitläufer zu verfolgen. Die Anklagebehörde hat rund 500 angebliche gewaltbereite Demonstranten gegen den von der FPÖ veranstalteten Akademikerball (24. 1. 2014) und 45 Fußballfans, die nach dem Match zwischen Rapid und 1. FC Nürnberg (7. 9. 2013) vor dem Hanappi-Stadion randaliert haben sollen, im Visier. An Beweisen hapert es offenbar. Der frühere Chef der Rapid-"Ultras" Oliver P., der am 31. März enthaftet wurde, hätte überhaupt nie in U-Haft genommen werden dürfen. Das OLG findet keine ausreichenden Anhaltspunkte für die Annahme, P. könnte die ihm zuerkannte Rädelsführerschaft ausgefüllt oder auch nur eine Körperverletzung (gegen Ordner im Stadion) begangen haben. Es fehlt am dringenden Tatverdacht.