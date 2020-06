Gericht entschied: "Oarsch-Kübel" ist keine öffentliche Anstandsverletzung

Oarsch-Kübel" oder "Oarsch-Kieberer" – das war hier die Frage. Ersteres will ein Betrunkener während der Fahrt auf dem Prater-Turm – dem weltweit höchsten Kettenkarussell – gerufen haben, weil sich das Gerät seiner Meinung nach nicht schnell genug drehte. Letzteres meinten zwei Polizisten gehört zu haben, die gerade in der Nähe des Karussells patrouillierten. Deshalb nahmen sie den Mann nach Ende der Fahrt in Empfang und straften ihn ab. Zu Unrecht, wie sich jetzt herausstellt. Denn das Landesverwaltungsgericht Wien entschied im Zweifel für den Beschuldigten.