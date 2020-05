Gemeinsamer Widerstand im Gemeindebau

Eine Betriebskostenabrechnung für 2009 habe eine Nachzahlung in der Höhe der 1,5-fachen Miete pro Mieter ergeben. Oder die Hauptmietzinsabrechnung 2010: Laut Darstellung durch Wiener Wohnen beträgt die Gesamtsumme an Einnahmen 404.387,33 Euro. Die tatsächlich eingehobene Summe jedoch beträgt laut Mietergemeinschaft Ulmenhof 694.736,04 Euro. „Ergibt zu unseren Gunsten € 290.348,71“, heißt es in einem Brief, den die verzweifelten Mieter an Bürgermeister Michael Häupl schickten. Eine Antwort erhielten sie nicht. Mietersprecher Neugebauer: „Es stellt sich die Frage, ob die Mieter vorsätzlich geschädigt werden sollen?“



Ähnliche Fragen stellt man sich auch im Gemeindebau in der Rustenschacherallee, in der Adalbert-Stifter-Straße, oder im Reumannhof. Speerspitze im Feldzug gegen den Verwaltungsgiganten ist aber der Hugo-Breitner-Hof gleich in Hütteldorf. Ernst Schreiber und Gerhard Kuchta, zwei von insgesamt elf Mietervertretern, vertreten 1500 Mieter. „Bei uns geht es um einen Streitwert von rund fünf Millionen Euro“, sagen sie. Wie dass zu erklären ist? Schreiber, pensionierter Controller, und Kuchta, pensionierter Bankrevisor, behaupten, „es wurde zum Teil falsch verrechnet. Wir können alles darlegen und beweisen. Dabei wollen wir keinen Streit, wir wollen nur unser Geld zurück.“ Von Wiener Wohnen erhalte man keine bzw. keine zufriedenstellenden Antworten, also sei man auch an Stadtrat Ludwig herangetreten – der jedoch die Kommunikation mit den Vertretern des viertgrößten Gemeindebaus in Wien verweigere. „Das stimmt nicht. Ich habe mit den Herren stundenlang geredet“, sagt Ludwig, der sich gegen den Vorwurf der Abzocke strikt verwehrt.