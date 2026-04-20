Gemeindebau Neu: Schlüsselübergabe beim ehemaligen Sophienspital

Der neue Innenhof wirkt derzeit noch etwas kahl, und auch die Pawlatschen erscheinen noch unbelebt. Bald aber wird das Leben Einzug halten in die 46 Gemeindewohnungen Neu im neuen Stadtquartier „Sophie 7“. Dieses entstand in den vergangenen Jahren auf dem Areal des ehemaligen Sophienspitals im siebten Bezirk.

Am Montag wurden bei einem Medientermin die ersten beiden Wohnungsschlüssel an neue Bewohner des Hauses übergeben. In den nächsten Tagen folgen die übrigen Mieterinnen und Mieter. „In Wien gibt es seit über 100 Jahren ein Bekenntnis zum sozialen Wohnbau“, sagt die neu bestellte Wiener Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ). Dieses werde mit dem neuen Stadtquartier nun fortgesetzt. Auf rund 1,3 Hektar sind hier 222 ausschließlich geförderte Wohnungen entstanden, darunter 88 Smart-Wohnungen und 46 Gemeindewohnungen Neu. Für die soziale Infrastruktur im neuen Grätzel sorgen unter anderem ein Kindergarten, eine Volkshochschule, ein Seniorentreff und ein Co-Working-Space.