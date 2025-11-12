Vom Spital zum Stadtquartier: Wohnungen im „Sophie 7“ übergeben

Ruhig und grün und das gleich neben dem stark befahrenen Gürtel: Diese Überraschung findet man im neuen Stadtquartier „Sophie 7“ . Der öffentliche Park mit seinem großen Altbaumbestand bildet das Zentrum des neuen Viertels im 7. Bezirk. Wo einst die Patienten des Sophienspitals gepflegt wurden, ist neuer Wohnraum für Hunderte Menschen entstanden. Die ersten Mieter haben diese Woche die Schlüssel für ihre geförderte Wohnung am Neubaugürtel übernommen.

Im rund 1,3 Hektar großen Stadtquartier blieb die zum Teil denkmalgeschützte Bausubstanz erhalten und wurde durch Neubauten ergänzt. Die Sozialbau AG errichtete 120 und die WBV-GPA 56 geförderte Wohnungen. Darüber hinaus wird Wiener Wohnen Anfang 2026 46 neue Gemeindewohnungen übergeben.

Mehr als Wohnen

Aber das Quartier kann mehr als Wohnen: Die historischen Gebäude des ehemaligen Sophienspitals wurden renoviert und in das moderne Wohnkonzept mit vielfältigem Kulturangebot integriert. Der historische Kenyon-Pavillon beherbergt einen Mehrzweckveranstaltungssaal, der ein zentraler Ort der Begegnung und Kreativität des neuen Grätzls sein soll. Im Frühjahr 2026 werden auch ein Restaurant samt Bar eröffnen. Auch Kunst- und Kultureinrichtungen sowie Co-Working-Spaces werden dort Platz finden.