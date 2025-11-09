Kompakte Zweizimmerwohnung oder Familienobjekt, was wird gesucht?

Der Trend bei den Wohnungsgrößen geht zu effizienten, kompakten Grundrissen, hört man immer wieder. Gemeint sind Ein- bis Zweizimmer-Wohnungen. Angesichts der hohen Mieten stellt sich freilich die Frage, wie viel Quadratmeter man sich leisten kann. Auf der anderen Seite ist immer wieder die Rede davon, dass Familien kaum größere Wohnungen am Markt vorfinden. Was stimmt denn nun? Das haben wir drei Immobilienexperten gefragt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Franz Gruber David Breitwieser ist Geschäftsführer von Optim Immobilien

"Der Hauptfokus liegt auf 2- bis 3-Zimmerwohnungen, da dies die größte Zielgruppe darstellt. Am freifinanzierten Sektor wurden hauptsächlich kleine Anlegerwohnungen mit 1,5 bis 2-Zimmern gebaut, da sie die höchste Rendite erzielten. Da nun wenig neue Projekte auf den Markt kommen, haben Familien Schwierigkeiten, eine passende Wohnung zu finden. So sind 4-Zimmerwohnungen in Projekten die gefragtesten und als erstes vermietet", sagt David Breitwieser. Im Unterschied zu Mietwohnungen sind Eigentumswohnungen grundsätzlich etwas großzügiger geschnitten, um auch zukünftig Potenzial für Veränderungen zu haben. Unterschiedliche Zielgruppen suchen meist nach Wohnungstypen: Singles und Pärchen suchen meist 1,5 bis 2-Zimmer-Wohnungen (35-50 m²), Familien 3 bis 4 Zimmer (60–80m²) und Pensionisten wieder B-Typen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Miksch Immobilien Denise Miksch, Leitung Immobilienvertrieb bei Miksch Immobilien

"Gut geschnittene, flächenoptimierte Wohnungen sind aktuell gefragt – bei Miete und Eigentum. Bei Mietwohnungen stehen 1- bis 2-Zimmer-Wohnungen zwischen 35 und 60 m² im Fokus, sie werden von Singles, Berufseinsteigern und Studierenden nachgefragt. Paare bevorzugen Objekte zwischen 60 und 80 m², oft mit Balkon oder kleiner Freifläche, während Familien nach 3- bis 4-Zimmer-Wohnungen ab rund 80 m² suchen", sagt Denise Miksch, Leitung Immobilienvertrieb bei Miksch Immobilien.

"Im Eigentumsbereich achten Käufer aufgrund der höheren Finanzierungskosten stärker auf das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Energieeffizienz. Singles und Paare setzen auf smart geplante 2- bis 3-Zimmer-Objekte (50 bis 80 m²), Familien nach Einheiten ab 90 m², vermehrt in peripheren Lagen, wo das Verhältnis zwischen Wohnqualität und Preis attraktiv ist."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Feine Immobilien Irene Rief-Hauser ist Inhaberin und Geschäftsführerin von Feine Immobilien

"Der Fokus im Neubau lag zuletzt auf kleinen Einheiten, weil die Quadratmeter-Preise gestiegen sind. 2-Zimmer-Wohnungen sind als Startwohnungen gefragt. Wenn Eltern mitfinanzieren, wird eine Drei-Zimmer-Variante bevorzugt, sie bleibt bei einer veränderten Lebenssituation länger nutzbar.