Wie kann ich zu viel bezahlte Betriebskosten rückfordern?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

Termin: Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 3. November 2025, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um die Abrechnung nach Quadratmeter oder nach Anteilen geht.

FRAGE: Ich bewohne seit 30 Jahren eine Wohnung, zuerst als Mieterin, dann als Eigentümerin (keine Genossenschaftswohnung). In einem außerstreitigen Verfahren zur Prüfung der Betriebskosten hat das Gericht festgestellt, dass die Verwaltung seit jeher die Abrechnung gesetzeswidrig nach Quadratmeter und nicht nach Anteilen gemacht hat.

Die jüngste Abrechnung erfolgte nun nach Anteilen und ich muss nur mehr etwas mehr als die Hälfte der bisherigen Vorschreibung zahlen.