Ein Hof für einen echten Wiener

Seit Dienstag heißt der bisher namenlose Bau offiziell Ernst-Hinterberger-Hof. Die Taufe nahmen Wohnbau-Stadtrat Michael Ludwig, Margaretens Bezirksvorsteherin Susanne Schaefer-Wiery (beide SPÖ) gemeinsam mit Hinterbergers Witwe Karla vor.

„Der Ernst hat si nie um Preise und Auszeichnungen gerissen“, erinnert sie sich, „doch diese Ehrung hätte ihn sicher zutiefst gefreut.“ Mit seinen Büchern habe er den kleinen Leuten ein Denkmal setzen wollen. „Denn über die Großkopferten – so hat er immer gesagt – werden ohnehin genug Romane geschrieben“, erinnert sich seine Witwe.

„Die Benennung nach Ernst Hinterberger ist natürlich eine große Ehre für uns“, freut sich auch Sonja Wohlfahrt, seit 1995 Hausbesorgerin in dem Hof mit seinen insgesamt 109 Wohnungen. „Er war überhaupt nicht so grantig, wie er nach außen hin vielleicht gewirkt hat, sondern ein ganz lieber, zurückhaltender und zufriedener Mensch“, erinnert sie sich an den praktizierenden Buddhisten.