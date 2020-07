Gemeindebau: 150 Mieter müssen ausziehen

Auch Franz Draxler hat die Nachricht tief getroffen. Er wohnt mit seiner Frau seit 1990 in der Anlage. "Dass wir jetzt wegmüssen, macht mich traurig. Wir haben viel in die Wohnung investiert." Doch Alternative sieht er keine. "Das Herrichten würde Millionen kosten. Und dann könnten wir uns den Zins gar nicht mehr leisten." Er hat bereits einen Termin mit Wiener Wohnen vereinbart. Jeder Mieter soll zum bestehenden Mietzins eine Wohnung in gleicher Größe – nur eben in einem anderen Haus – bekommen. Unterstützung gibt es auch bei der Über­siedelung.