Geldtransporter-Überfall: Jeweils acht Jahre Haft

Der 49-Jährige mit dem Spitznamen „Engel“ und die 35-Jährige lernten einander in einer Kirche kennen. Sie sangen gemeinsam, lauschten den dort dargebotenen Prophezeiungen und berichteten einander von dem Elend der Welt, das sie kennengelernt hatten. Er war beruflich in Afrika gewesen und bekam die Bilder der hungernden Kinder nicht mehr aus dem Kopf. Sie hatte die Armut in Moldawien erlebt. Sie beschlossen, zu helfen. Und dann überfielen sie einen Geldtransporter. Am Dienstag standen sie vor Gericht.

Tamara S. hatte bei Loomis gearbeitet und kannte die Details der Be- und Entladung der Bankomaten. Gabriel E. war bis 2001 Polizist bei der WEGA, als er bei einem Einsatz angeschossen wurde, quittierte er den Dienst und machte sich mit einer Sicherheitsfirma selbstständig. Unter anderem arbeitete er auch für Loomis. Der Sicherheitschef dort war ein WEGA-Kollege von ihm, aber das ist eine andere Geschichte (siehe Bericht rechts).

Am 23. Dezember 2013 schlugen Gabriel E. und Tamara S. auf der Wiener Nussdorfer Straße zu. „Pst“, zischte E., hielt dem Fahrer des Geldtransporters und dessen Kollegin eine Glock-Pistole vor die Nase. Dann zog man den Opfern Wollmützen über den Kopf, fesselte ihre Hände am Rücken und zwang sie, sich auf den Boden zu legen: „Nicht bewegen, sonst tot. Wir wissen, wo ihr wohnt.“ Alles das laut Staatsanwältin und Anwalt der Opfer, Nikolaus Rast, mit äußerster Brutalität.

Die Verteidiger hingegen kontern, man habe den Überfallenen sogar Polster unter den Kopf gelegt, damit sie nicht so hart liegen. Gabriel E., der „Engel“, würde sehen, wenn jemand leidet.

Tamara S. knackte den Code, damit der Alarm nicht ausgelöst wird, ehe die Räuber mit drei Millionen Euro Beute verschwanden. Die Kenntnis des Sicherheitsprozederes machte stutzig und ließ auf einen Eingeweihten schließen, so kam man den Tätern auf die Spur.