Überfall bei Bankomat: Räuber handelten aus Nächstenliebe

Die Beute des Geldtransport-Überfalls vom 23. Dezember 2013 – stattliche 500.000 Euro – hätte in ein Hilfsprojekt für Hunger leidende Kinder in Afrika fließen sollen. Das behaupten zumindest die am Wochenende festgenommenen Geldtransport-Räuber in den laufenden Verhören.

Das Insider-Duo ging professionell und strategisch vor. Doch als die Ermittler des Landeskriminalamtes Wien ( LKA) das Motiv des Geldtransport-Überfalls kurz vor Weihnachten in Wien-Alsergrund präsentiert bekamen, fühlten sie sich (vorerst) verschaukelt. Oberst Michael Mimra erklärte Montagmittag: „Täter und Komplizin gaben unabhängig voneinander an, dass die Beute für das Afrika-Projekt gedacht war.“ In den Verhören verdichtete sich das „Robin-Hood-Motiv“. Der Ex-Loomis-Mitarbeiter und Drahtzieher des Coups, Gabriel E. (49) soll bereits öfters in Afrika gewesen sein, um das Hilfsprojekt voranzutreiben. Dann aber ging dem Kärntner das Geld aus, vermuten die Kriminalisten.