Geldbörse geraubt: Polizei verdächtigt vier Jugendliche

In der Nacht auf Freitag dürfte es in Favoriten in der Laxenburger Straße zu einem Raub gekommen sein. Vier Personen stehen nun im Verdacht, einen jungen Mann die Geldbörse geraubt und ihm dabei ins Gesicht geschlagen zu haben.

Das Opfer konnte danach in ein nahe gelegenes Lokal flüchten, wohin er bis zum Eingang noch von den mutmaßlichen Tätern verfolgt worden soll. Vom Lokal aus alarmierte er sofort die Polizei. Im Zuge einer Sofortfahndung konnte ein 17-Jähriger angehalten und festgenommen werden. Der Bursch ist geständig. Nach den drei mutmaßlichen Mittätern wird noch gefahndet.