"Geheim-Moschee": Baupolizei überrascht Muslime mit Kontrolle

In der laufenden Debatte um eine vermutete Geheim-Moschee in der Grillgasse in Simmering - der KURIER hat berichtet - wurde die Baupolizei nun erneut aktiv: Am Donnerstag stattete die Behörde den Betreibern der Vereinsräumlichkeiten einen "Überraschungsbesuch" ab.

Die Wahrnehmung der Beamten: Bei dem Vereinstreffen seien "mehrere Menschen auf Teppichen am Boden gesessen". Es gab ein "geselliges Beisammensein". Einen expliziten Moschee-Betrieb konnte man den Anwesenden aber erneut nicht nachweisen.

Denn: "Es gibt kein Gesetz, dass jemanden daran hindert, sein Vereinslokal mit Teppichen auszukleiden und sich dort auf den Boden zu setzen", sagt Hans-Jürgen Tempelmayr von der Baupolizei (MA37) zum KURIER. Für den Nachweis eines Moschee-Betriebs braucht es da schon mehr - die Anwesenheit eines Imam oder den Beweis für regelmäßige religiöse, kultische Handlungen (also etwa ein Freitagsgebet).

Nur ein Vereinslokal?

Zur Vorgeschichte: Die Aufregung über die Liegenschaft nahm am Montag ihren Lauf: Ein „irannaher Betreiber“, hieß es, dürfte auf dem Industrieareal in der Simmeringer Grillgasse einen Gebetsraum für etwa 50 Gläubige eingerichtet haben. Dort, so die Vermutung, fänden regelmäßig Predigten schiitischer Geistlicher statt. Da der Betrieb einer religiösen Einrichtung der Widmung im Betriebsgebiet widersprechen würde, habe man versucht, das "Imam Sajjad Islamic Center" geheim zu halten.