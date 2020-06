Gefeuerter Arbeiter schießt auf Chef

Abubarar Abdulajev ist ein Held. Donnerstagfrüh rettete der Arbeiter in Wien seinem Chef das Leben. Ein am Vortag entlassener Mitarbeiter wollte anscheinend Rache nehmen und tauchte mit einer Repetierflinte in dessen Büro am Alsergrund auf. Der erste Schuss ging daneben. Der zweite erwischte Harald U., Chef einer Blitzschutz-Firma in der Seegasse, aus unmittelbarer Nähe im Brustbereich. Abdulajev hörte die Schüsse, eilte ins Büro und schlug dem mutmaßlichen Täter Babak S. mit einem Schraubenschlüssel auf den Kopf.