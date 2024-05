Wien ist anders – gut so. Die Bundeshauptstadt besticht mit einem Lebensgefühl, das weit davon entfernt ist, nur Schwarz und Weiß zu kennen.

Das zeigt sich auch in der schwulen Community, die lebendig und selbstbewusst auftritt und im internationalen Vergleich locker mithalten kann. Natürlich hat Wien auch zahlreiche Gay-Clubbings zu bieten. Wem also der abendliche Sinn nach Bar-Hopping steht, wird nicht enttäuscht werden.

Die meisten Gay-Bars der Stadt finden sich im 4., 5. und 6. Bezirk. Besonders die Linke und Rechte Wienzeile ist quasi das "schwule Mekka" Wiens. Hier ist jeder und jede willkommen, wird jeder und jede in die bunte Familie aufgenommen. Die besten Gay-Bars und -Clubs in Wien:

© Frank Liebetegger

Village Bar Die kleine, aber feine Village Bar hat sich als einer der Fixpunkte einer jeden schwulen Partynacht etabliert, hier trifft sich das Who-is-Who der Szene. Zur einladenden Atmosphäre tragen nicht zuletzt die große Musikleinwand, aktuelle Charts-Hits, Cocktails und die freundlichen Kellner bei, die es sich mitunter nicht nehmen lassen, mit den Gästen mal schnell ein Glas zu heben. Adresse: Stiegengasse 8, 1060 Wien

© WienTourismus/Peter Rigaud

Café Savoy Wien ist reich an Kaffeehäusern und Bars. Eines der Aushängeschilder ist das barocke Café Savoy, das im 19. Jahrhundert von einem Schüler des schwulen Architekten Sicard von Sicardsburg erbaut wurde. Es gehört zu den schönsten Kaffeehäusern der Stadt und befindet sich direkt am Naschmarkt. Die beiden riesigen Spiegel sowie die Decken- und Wandmalereien laden zu einer Zeitreise ein. Hier trifft sich Jung und Alt zum Entspannen und Flirten, wobei viele das Savoy zum Ausgangspunkt für eine lange Partynacht machen. Adresse: Linke Wienzeile 36, 1060 Wien

Mango Bar Die Mango Bar ist seit Jahrzehnten das zweite Wohnzimmer für junge schwule Männer, die beginnen, die Szene für sich zu entdecken. Die Getränkespezialitäten (allen voran Cocktails) erfreuen sowohl den kreativen als auch den gaumenfreudigen Geist, die regelmäßigen Veranstaltungen sorgen für Abwechslung. Angesagte Musik bereitet perfekt auf die Party-Nacht vor. Und ja: Auch für ihre attraktiven Kellner ist die Mango Bar bekannt. Adresse: Laimgrubengasse 3, 1060 Wien

Eagle Vienna Das Eagle ist eine der ältesten Gay-Bars Österreichs. Der Slogan "Sexpect More" lässt vieles erwarten - und genauso viele Wünsche werden am Ende auch erfüllt. Das Underground-Ambiente erinnert an die Freddy Mercury-Ära, klimatisierte und hygienische Räume sorgen für angenehme (Sex-)Atmosphäre. Der Eintritt ist frei, Dresscode wird auch keiner verlangt. Adresse: Blümelgasse 1, 1060 Wien

Das Gugg Das Gugg ist das Vereinslokal der HOSI Wien ("Homosexuelle Initiative Wien") und gleichzeitig auch gemütliches Café. Das Lokal wird gerne als Ausgangspunkt zum Fortgehen genützt. Regelmäßig finden verschiedene Themenabende für alle Altersgruppen und Geschlechter statt, sehr beliebt ist unter anderem der ESC-Abend, an dem auch ehemalige Song Contest-Teilnehmer:innen auftreten. Das Gugg mag vielleicht nicht so "trendig" sein wie andere Szene-Bars in Wien, aber die Tore stehen hier für wirklich jeden und jede offen. Adresse: Heumühlgasse 14, 1040 Wien

Kisss Bar Mitten im Szeneviertel gelegen und nur einen Sprung vom Apollo Kino entfernt, besticht die Bar durch stylishes, aber gemütliches Flair: So bewirbt die Kisss Bar sich selbst, übertreibt hier aber nicht. Die Kellner sind freundlich, die Wohnzimmer-Atmosphäre einladend. Das Innere ist mit Golddetails verziert, zudem beeindrucken die großzügige Cocktailbar sowie der Lounge-Bereiche, im Sommer entspannt man im schattigen Gastgarten. Adresse: Luftbadgasse 19, 1060 Wien

© Kisss Bar

Felixx Die Cocktail-Lounge-Bar gehört zu den beliebtesten Gay-Locations Wiens und ist dank ihrer Näher zur Mariahilfer Straße gut erreichbar. Das Interieur ist ein Mix aus Extravaganz und Historie, das Rotlicht sorgt für entspannte Flirtstimmung. Die musikalische Palette reicht von Schlager bis House, im Untergeschoss gibt es einen eignen Clubraum. Allen voran ist die Felixx-Bar aber bekannt für ihre vorzüglichen Weine und große Cocktailkarte. Adresse: Gumpendorferstraße 5, 1060 Wien

The Hive Das ehemalige "Red Carpet" ist seit 2020 "The Hive" und hat sich schnell als neuer Must-Treffpunkt der (vor allem jungen) Wiener queeren Szene etabliert. Das Lokal bietet einen Mix aus Club-Lounge sowie (Cocktail-)Bar. Auch hier kann man sich über verschiedene Themen-Events freuen. Das Essen (auch Mittagsmenüs!) ist absolut empfehlenswert, die Getränkekarte kann sich ebenfalls sehen lassen. Das Personal ist für seine ausgesprochene Freundlichkeit bekannt. Adresse: Magdalenenstraße 2, 1060 Wien

Why Not Die älteste Gay-Disco Österreichs wurde in den 1980er-Jahren gegründet. Das Why Not lädt mit drei Bars plus Dancefloor zum Partyerlebnis. Die Musik richtet sich an die breite Masse, wodurch im Laufe des Abends für jeden mal passende Songs dabei sind. Auch das Publikum ist bunt gemischt, der Flirtfaktor ist hier hoch. Bis Mitternacht ist der Eintritt übrigens frei. Adresse: Tiefer Graben 22, 1010 Wien

The Circus Zu den angesagtesten (House-) Clubbings in Wien gehört das Gay-Spektakel "The Circus" mit Szene-Star Tamara Mascara, das mit aufwändigen Bühnen- und Lichtshows sowie internationalen DJs die partywütige Masse anzieht. "The Circus" macht Party zur Kunst: Auf gleich drei Ebenen wird ein Paralleluniversum erschaffen, das man so schnell nicht wieder verlassen möchte. Dass der Zirkus nur wenige Male im Jahr stattfindet, unterstreicht die Exklusivität des Events. Der nächste Termin ist am 8. Juni im Praterdome. Adresse: Arena Wien, Baumgasse 80, 1030 Wien

BallCanCan Unter dem Motto „Abendland trifft Morgenland - und Polen ist auch dabei" will dieses Queer-Balkan-Clubbing Grenzen auflösen und verschiedener Kulturen und sexueller Orientierungen an Dancefloor zusammenbringen. Egal, woher man kommt oder wen man liebt: Im Fokus stehen Menschen, die von Balkan-Pop und Turbo-Folk nicht genug bekommen können. Adresse: Opera Club, Mahlerstraße 11, 1010 Wien