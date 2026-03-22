Gastpatienten-Streit eskaliert: "Geisterfahrer" versus "Schnorrer"

Es ist derzeit der größte Zankapfel auf Bundesländerebene: die Versorgung von Gastpatienten. Zwischen Niederösterreich und Wien spitzt sich die Lage immer mehr zu. Seit Samstag fliegen die Hackeln noch tiefer - inklusive harscher Wortmeldungen von beiden Seiten. Den Auftakt machte ein Interview der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in der Krone. Die Reaktion aus Wien folgte auf den Fuß, was erneut Niederösterreich zu einer Antwort verleitete. Ein Überblick über den medialen Schlagabtausch.

Grundsätzlich geht es im den Streit. Wien möchte aus Niederösterreich mehr Geld, um die Versorgung sicherstellen zu können. Dort wiederum interpretiert man die Zahlen komplett anders und pocht auf den 2023 unterschriebenen Finanzausgleich, der die Geldflüsse regelt. Streit um Verträge Das bekräftigte Mikl-Leitner am Samstag einmal mehr. Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) habe "nach nicht einmal zwei Jahren einen Fünf-Jahres-Vertrag einseitig aufgekündigt und zeigt mit dem Finger auf andere." Ein "mehr als fragwürdiger Stil", befindet die Landeshauptfrau. Mehr Geld für Wien schließt sie kategorisch aus. Hacker ließ das nicht auf sich sitzen. "Wenn ich mir ihre Wortmeldungen anschaue, dann ist sie offensichtlich weiter auf dem Schnorrer-Trip", richtete er Mikl Leitner, ebenfalls über die Krone, aus. "Sie ist der Meinung, Niederösterreich kann es sich leisten, am wenigsten für die Gesundheitsversorgung seiner Bevölkerung auszugeben.“