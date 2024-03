Gasthaus Sperl in Wien: Noch immer kein Neubau in Sicht

Das Gasthaus Sperl in der Karolinengasse war ein gutbürgerliches Wiener Beisl mit gepflegter Küche und schönem Innenhof. Entsprechend groß war der Schock bei den Stammgästen, als Wirt Karl Sperl im Juni 2018 via Facebook-Post („Pfiat eich“) die Schließung bekannt gab.

Nur wenige Tage nach der letzten Sperrstunde rückten die Bagger an und begannen mit dem Abriss des Biedermeierhauses von 1827. Der neue Eigentümer – eine ausschließlich für dieses Bauprojekt gegründete Firma namens Chez Karoline GmbH – hatte es deshalb so eilig, weil Anfang Juli 2018 eine Novelle der Bauordnung in Kraft trat, derzufolge Altbauten grundsätzlich nur nach Genehmigung abgerissen werden dürfen. Das Haus in der Karolinengasse war nicht das einzige, das in Wien damals im letzten Moment geschleift wurde.

Die Wiedner Grünen hat der Vorgang so empört, dass sie die Baustelle „bewachten“ und alle Hebel in Bewegung setzten, um den Abriss noch zu verhindern. Sobald die Novelle in Kraft war, wurde der Abbruch tatsächlich gestoppt, aber da war das Haus nur noch eine Ruine. Im Jänner 2019 wurden die Abrissarbeiten dann fortgesetzt. Wie legal oder illegal das war, war umstritten, die Eigentümer hatten offenbar ausgenützt, dass die Baupolizei einen Bescheid an die falsche Adresse zugestellt hatte.