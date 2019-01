Gasexplosion in Wien: Leitung wurde bei Bauarbeiten beschädigt

Die Ursache für die Gasexplosion vom 5. Dezember im Emil-Reich-Hof in Wien-Döbling dürfte klar sein. Bereits damals wurde gemutmaßt, dass die Baustelle in einer Wohnung darüber zusammenhänge könnte. „Fest steht bislang, dass durch Bauarbeiten ursprünglich in Verbindung stehende Rohrteile gelöst wurden und es somit bei einer undichten Stelle zum Gasaustritt gekommen ist“, sagt Polizeisprecher Paul Eidenberger. Danach könnte nach derzeitigen Erhebungen das Gas-Luft-Gemisch durch das Einschalten eines Lichtes entzündet worden sein.

Da das Wohnhaus in den 50er Jahren errichtet wurde, seien die Ermittlungen schwierig. Finale Sachverständigengutachten aller Bau- und Sanierungsarbeiten werden laut Polizei noch eingeholt, die „ursächlich mit den Gasleitungen in Verbindung stehen könnten“.