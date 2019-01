Gasexplosion in Wien: Fehler ist vor mehr als 60 Jahren passiert

Die Gasexplosion in der Döblinger Hauptstraße Anfang Dezember wirft weiterhin viele Fragen auf, die Ermittler dürften aber bereits die genaue Ursache gefunden haben. In dem Gemeindebau war wie berichtet eine Wohnung im dritten Stock saniert worden. Am 5. Dezember hätte eine Baufirma die Mauer durchbrechen sollen.